NaVi - чемпионы 4-го сезона OGA Dota PIT

В период с 15 по 19 декабря проходили матчи 4-го сезона турнира по Dota 2 - OGA Dota PIT. Призовой фонд чемпионата составляет 150 000 долларов.

В решающем поединке турнира команда украинской организации Natus Vincere обыграла OG. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась уверенной победой команды Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренка.

Таким образом, NaVi стали чемпионами OGA Dota PIT Season 4 и заработали в качестве победителя 62,5 тысяч долларов. Путь к гранд-финалу "рожденные побеждать" прошли по верхней сетки, по ходу плей-офф обыграв Live to Win, Alliance и OG.

Запись гранд-финала между Natus Vincere и OG

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Призовые места: