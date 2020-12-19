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NaVi - чемпионы 4-го сезона OGA Dota PIT

Dota 2
(2 голосов)

В гранд-финале "рожденные побеждать" уничтожили OG

NaVi - чемпионы 4-го сезона OGA Dota PIT
Новина українською

В период с 15 по 19 декабря проходили матчи 4-го сезона турнира по Dota 2 - OGA Dota PIT. Призовой фонд чемпионата составляет 150 000 долларов.

В решающем поединке турнира команда украинской организации Natus Vincere обыграла OG. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась уверенной победой команды Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренка.

Таким образом, NaVi стали чемпионами OGA Dota PIT Season 4 и заработали в качестве победителя 62,5 тысяч долларов. Путь к гранд-финалу "рожденные побеждать" прошли по верхней сетки, по ходу плей-офф обыграв Live to Win, Alliance и OG.

Запись гранд-финала между Natus Vincere и OG

1 карта

2 карта

3 карта

Призовые места:

  • 1 место: Natus Vincere - 62 500 долларов;
  • 2 место: OG - 32 500 долларов;
  • 3 место: Nigma - 17 500 долларов;
  • 4 место: Alliance - 12 500 долларов.
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В статье: Natus Vincere
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