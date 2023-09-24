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Team Spirit - чемпион DreamLeague Season 21
В гранд-финале была уничтожена Shopify Rebellion
В период с 18-го по 24-е сентября в режиме LAN прошел турнир по Dota 2 - DreamLeague Season 21.
Сегодня, 24-го сентября прошел гранд-финал, в котором Team Spirit уверенно обыграла Shopify Rebellion. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:0 в пользу "спиритов".
За Team Spirit выступают два украинских игрока: Мирослав "Mira" Колпаков и Илья "Yatoro" Мулярчук. Однако все остальные три киберспортсмена являются представителями РФ.
Итоговые места DreamLeague Season 21:
- 1 место: Team Spirit - 300 тысяч долларов;
- 2 место: Shopify Rebellion - 175 тысяч долларов;
- 3 место: BetBoom Team - 120 тысяч долларов;
- 4 место: OG - 85 тысяч долларов;
- 5-6 места: Entity и Tundra Esports - по 57,5 тысяч долларов;
- 7-8 места: Gladiators и 9Pandas - по 47,5 тысяч долларов;
- 9-10 места: Team Liquid и Evil Geniuses - по 30 тысяч долларов;
- 11-12 места: Talon Esports и Quest Esports - по 25 тысяч долларов
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