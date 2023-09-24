Team Spirit - чемпион DreamLeague Season 21

В период с 18-го по 24-е сентября в режиме LAN прошел турнир по Dota 2 - DreamLeague Season 21.

Сегодня, 24-го сентября прошел гранд-финал, в котором Team Spirit уверенно обыграла Shopify Rebellion. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:0 в пользу "спиритов".

За Team Spirit выступают два украинских игрока: Мирослав "Mira" Колпаков и Илья "Yatoro" Мулярчук. Однако все остальные три киберспортсмена являются представителями РФ.

Итоговые места DreamLeague Season 21: