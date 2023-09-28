Полный провал. В Dota 2 вышел новый компендиум

В ночь на 28-е сентября американская компания Valve выпустила компендиум к The International 2023. 25% с продаж компендиумов будет зачислено в призовой фонд TI12.

На этот раз компендиум получился, мягко говоря, очень странным. В новом наборе полностью отсутствуют игровые скины героев разного качества, не говоря об арканах. В свою очередь новый компендиум включает в себя сборник испытаний, построенных вокруг профессиональных игроков и самого турнира.

Обычные игроки и киберспортсмены уже успели негативно отреагировать на новый компендиум. Комьюнити Dota 2 как ни странно солидарно в мнении, что нынешний набор является провалом.

Отметим, что версия компендиума 1-го уровня стоит 7,5 долларов (175 грн).