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Полный провал. В Dota 2 вышел новый компендиум
Путь к The International 2023
Liquipedia
В ночь на 28-е сентября американская компания Valve выпустила компендиум к The International 2023. 25% с продаж компендиумов будет зачислено в призовой фонд TI12.
На этот раз компендиум получился, мягко говоря, очень странным. В новом наборе полностью отсутствуют игровые скины героев разного качества, не говоря об арканах. В свою очередь новый компендиум включает в себя сборник испытаний, построенных вокруг профессиональных игроков и самого турнира.
Обычные игроки и киберспортсмены уже успели негативно отреагировать на новый компендиум. Комьюнити Dota 2 как ни странно солидарно в мнении, что нынешний набор является провалом.
Отметим, что версия компендиума 1-го уровня стоит 7,5 долларов (175 грн).
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