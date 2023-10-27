Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась церемония открытия финальной стадии The International 2023
Остались сильнейшие, которые сыграют на арене перед зрителями
Liquipedia
В период с 12-го по 29-е проходит чемпионат мира по Dota 2 - The International 2023. Призовой фонд на данный момент составляет 3,1 миллиона долларов. Он продолжает пополняться благодаря продажам компендиума и уровней к нему
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Сегодня в американском Сиэтле состоялась церемония открытия финальной стадии турнира. На открытии TI12 выступил оркестр.
В частности, игровой день плей-офф открыла пара Gladiators и nouns.
Церемония открытия The International 2023
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