Состоялась церемония открытия финальной стадии The International 2023

В период с 12-го по 29-е проходит чемпионат мира по Dota 2 - The International 2023. Призовой фонд на данный момент составляет 3,1 миллиона долларов. Он продолжает пополняться благодаря продажам компендиума и уровней к нему

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Сегодня в американском Сиэтле состоялась церемония открытия финальной стадии турнира. На открытии TI12 выступил оркестр.

В частности, игровой день плей-офф открыла пара Gladiators и nouns.

Церемония открытия The International 2023