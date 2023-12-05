  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Grand Theft Auto VI выйдет в 2025-м году
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Grand Theft Auto VI выйдет в 2025-м году

Dota 2
Обновлено

Первый трейлер новой части легендарной серии уже доступен!

Grand Theft Auto VI выйдет в 2025-м году

Rockstar Games

Новина українською

Легендарная студия-разработчик видеоигр Rockstar Games представила долгожданный трейлер новой части серии Grand Theft Auto. Новая игра выйдет под номером VI.

Релиз игры состоится в 2025-м году. Точная дата пока неизвестна.

Сетинг GTA VI будет базироваться на вымышленном штате Леонида. В игре будет всем известный виртуальный город Вайс-Сити.

Примечательно, что на данный момент сообщалось, что игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. О персональных компьютерах речь пока не шла.

По теме
yellow-arrow
NaVi заняли 7-8 место на Pinnacle: 25 Year Anniversary Show
yellow-arrow
Monte представили свой первый состав по Dota 2
yellow-arrow
В Dota 2 вышел патч 7.34е
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости