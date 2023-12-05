Grand Theft Auto VI выйдет в 2025-м году

Легендарная студия-разработчик видеоигр Rockstar Games представила долгожданный трейлер новой части серии Grand Theft Auto. Новая игра выйдет под номером VI.

Релиз игры состоится в 2025-м году. Точная дата пока неизвестна.

Сетинг GTA VI будет базироваться на вымышленном штате Леонида. В игре будет всем известный виртуальный город Вайс-Сити.

Примечательно, что на данный момент сообщалось, что игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. О персональных компьютерах речь пока не шла.