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Легендарный керри Ame вернулся на про-сцену Dota 2

Dota 2
Обновлено

Китаец пропустил весь 2023-й год

Легендарный керри Ame вернулся на про-сцену Dota 2

Фото з відкритих джерел

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Известный игрок в Dota 2 Ван "Ame" Чуньюй вернулся на профессиональную сцену Dota 2. В частности, легендарный керри подписал контракт с коллективом Xtreme Gaming. Об этом сообщил один из официальных ресурсов китайской организации.

Напомним, Ame не играл на турнирах с декабря 2022-го года. По сути игрок целый год находился в инактив-составе клуба PSG.LGD.

За свою игровую карьеру китайский киберспортсмен выиграл MDL Changsha Major, WePlay AniMajor, Riyadh Masters 2022 и целый ряд других меньших турниров. Также Ame дважды становился серебряным призером чемпионата мира по Dota 2 - The International.

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Источник:
Weibo Xtreme Gaming
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