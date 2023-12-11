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NaVi Junior стартовали с поражения на 15-м сезоне European Pro League
Уступили для Atlas Burden
telegram @natus_vincere_official
В период с 11-го по 26-е декабря проходит онлайн-турнир по Dota 2 - 15-й сезон European Pro League. Призовой фонд турнира составляет 20 тысяч долларов.
В соревновании также принимает участие команда украинского клуба - Natus Vincere Junior. Сегодня младшие NaVi провели свой первый поединок на турнире. В итоге "рожденные побеждать" уступили для Atlas Burden. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2.
В 14-м сезоне NaVi Junior стали бронзовыми призерами European Pro League.
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