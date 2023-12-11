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NaVi Junior стартовали с поражения на 15-м сезоне European Pro League

Dota 2

Уступили для Atlas Burden

NaVi Junior стартовали с поражения на 15-м сезоне European Pro League

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 11-го по 26-е декабря проходит онлайн-турнир по Dota 2 - 15-й сезон European Pro League. Призовой фонд турнира составляет 20 тысяч долларов.

В соревновании также принимает участие команда украинского клуба - Natus Vincere Junior. Сегодня младшие NaVi провели свой первый поединок на турнире. В итоге "рожденные побеждать" уступили для Atlas Burden. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2.

В 14-м сезоне NaVi Junior стали бронзовыми призерами European Pro League.

Запись поединка между Natus Vincere Junior и Atlas Burden

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