Легендарный Miracle вернулся на про-сцену

Один из самых легендарных игроков в Dota 2 Амер "Miracle" аль-Баркави вернулся на профессиональную сцену.

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26-летний киберспортсмен возобновился в составе европейского коллектива Nigma. В декабре прошлого года чемпион мира в составе Team Liquid (The International 2017) взял паузу в карьере и ушел в инактив Nigma Galaxy.

Сообщалось, что пауза в игровой карьере Амера была связана с проблемами со здоровьем.