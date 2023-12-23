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Легендарный Miracle вернулся на про-сцену
Возобновился в составе Nigma
Фото з відкритих джерел
Один из самых легендарных игроков в Dota 2 Амер "Miracle" аль-Баркави вернулся на профессиональную сцену.
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26-летний киберспортсмен возобновился в составе европейского коллектива Nigma. В декабре прошлого года чемпион мира в составе Team Liquid (The International 2017) взял паузу в карьере и ушел в инактив Nigma Galaxy.
Сообщалось, что пауза в игровой карьере Амера была связана с проблемами со здоровьем.
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