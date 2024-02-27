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Киберспортивная организация Зинченко открыла состав по Dota 2
В ростере четыре украинца
Passion UA
Украинская киберспортивная организация Passion UA объявила об открытии состава по дисциплине Dota 2.
Ростер Passion UA по Dota 2:
- Иван "Paw" Яшный (carry - Украина)
- Богдан "Iceberg" Василенко (mid - Украина)
- Михаил "fortniteMan" Пилипенко (offlane - Украина)
- Владислав "fernans" Кочетков (support - Украина)
- Бектур "Max" Кулов (support - Кыргызстан)
"Желаем им вдохновения, хороших впечатлений и побед! Уже через несколько часов поддерживайте команду на групповой стадии EPL!", - говорится в официальном сообщении телеграм-канале организации.
Напомним, основателем Passion UA является защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.
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Источник:Passion UA
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