  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Киберспортивная организация Зинченко открыла состав по Dota 2
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киберспортивная организация Зинченко открыла состав по Dota 2

Dota 2
Обновлено

В ростере четыре украинца

Киберспортивная организация Зинченко открыла состав по Dota 2

Passion UA

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Passion UA объявила об открытии состава по дисциплине Dota 2.

Ростер Passion UA по Dota 2:

  • Иван "Paw" Яшный (carry - Украина)
  • Богдан "Iceberg" Василенко (mid - Украина)
  • Михаил "fortniteMan" Пилипенко (offlane - Украина)
  • Владислав "fernans" Кочетков (support - Украина)
  • Бектур "Max" Кулов (support - Кыргызстан)
Читайте такжеКоманда Зинченко победила в благотворительном матче Клатч Айдара

"Желаем им вдохновения, хороших впечатлений и побед! Уже через несколько часов поддерживайте команду на групповой стадии EPL!", - говорится в официальном сообщении телеграм-канале организации.

Напомним, основателем Passion UA является защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.

По теме
yellow-arrow
Nigma Galaxy попрощалась с двумя игроками
yellow-arrow
NaVi провалили квалификацию на DreamLeague Season 22
yellow-arrow
Стали известны все участники BetBoom Dacha Dubai 2024
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Passion UA
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости