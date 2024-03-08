NaVi объявили о новом составе по дисциплине Dota 2

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere представила обновленный ростер по дисциплине Dota 2.

"Рожденные побеждать" подписали в свой состав Артема "Yuragi" Голубева и Сухбатаа "Sanctity-" Отгондаваа. Они заменили на позициях Максима "mellojul" Пнёва и Максима "shigetsu" Попадинца, которые в свою очередь были переведены в инактив NaVi (прим. - резервный состав).

Перед переходом в NaVi Yuragi выступал за OG, а Sanctity- - за Lilgun.

Первый официальный турнир в обновленном составе украинская команда начнет 16-го марта. В частности, речь идет о поединках квалификации DreamLeague Season 23.

"Этими подписаниями мы планируем не только усилить наш Dota 2 состав, но и скорректировать стратегический вектор развития клуба в сторону постепенного формирования международного состава, а также сменить язык коммуникации на английский. Приветствую Артема и Сухбата в команде и желаю им скорейшей адаптации и побед!", - прокомментировал обновление ростера руководитель киберспортивного направления NaVi Амиран "ami" Рехвиашвили.

Таким образом, состав NaVi по Dota 2 выглядит следующим образом: