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NaVi объявили о новом составе по дисциплине Dota 2

Dota 2

Честно говоря, наконец-то это случилось.

NaVi объявили о новом составе по дисциплине Dota 2

navi.gg

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere представила обновленный ростер по дисциплине Dota 2.

"Рожденные побеждать" подписали в свой состав Артема "Yuragi" Голубева и Сухбатаа "Sanctity-" Отгондаваа. Они заменили на позициях Максима "mellojul" Пнёва и Максима "shigetsu" Попадинца, которые в свою очередь были переведены в инактив NaVi (прим. - резервный состав).

Перед переходом в NaVi Yuragi выступал за OG, а Sanctity- - за Lilgun.

Первый официальный турнир в обновленном составе украинская команда начнет 16-го марта. В частности, речь идет о поединках квалификации DreamLeague Season 23.

"Этими подписаниями мы планируем не только усилить наш Dota 2 состав, но и скорректировать стратегический вектор развития клуба в сторону постепенного формирования международного состава, а также сменить язык коммуникации на английский. Приветствую Артема и Сухбата в команде и желаю им скорейшей адаптации и побед!", - прокомментировал обновление ростера руководитель киберспортивного направления NaVi Амиран "ami" Рехвиашвили.

Таким образом, состав NaVi по Dota 2 выглядит следующим образом:

  • Артем "Yuragi" Голубев
  • Сухбат "sanctity-" Отгондаваа
  • Дмитрий "Nefrit" Тарасич
  • Бакит "W_Zayac" Эмилжанов Бакит "W_Zayac" Эмилжанов
  • Арман "Malady" Оразбаев
  • Виталий "Sword_Art" Петькин (тренер)
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Источник:
navi.gg
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