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NaVi объявили о новом составе по дисциплине Dota 2
Честно говоря, наконец-то это случилось.
navi.gg
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere представила обновленный ростер по дисциплине Dota 2.
"Рожденные побеждать" подписали в свой состав Артема "Yuragi" Голубева и Сухбатаа "Sanctity-" Отгондаваа. Они заменили на позициях Максима "mellojul" Пнёва и Максима "shigetsu" Попадинца, которые в свою очередь были переведены в инактив NaVi (прим. - резервный состав).
Перед переходом в NaVi Yuragi выступал за OG, а Sanctity- - за Lilgun.
Первый официальный турнир в обновленном составе украинская команда начнет 16-го марта. В частности, речь идет о поединках квалификации DreamLeague Season 23.
"Этими подписаниями мы планируем не только усилить наш Dota 2 состав, но и скорректировать стратегический вектор развития клуба в сторону постепенного формирования международного состава, а также сменить язык коммуникации на английский. Приветствую Артема и Сухбата в команде и желаю им скорейшей адаптации и побед!", - прокомментировал обновление ростера руководитель киберспортивного направления NaVi Амиран "ami" Рехвиашвили.
Таким образом, состав NaVi по Dota 2 выглядит следующим образом:
- Артем "Yuragi" Голубев
- Сухбат "sanctity-" Отгондаваа
- Дмитрий "Nefrit" Тарасич
- Бакит "W_Zayac" Эмилжанов Бакит "W_Zayac" Эмилжанов
- Арман "Malady" Оразбаев
- Виталий "Sword_Art" Петькин (тренер)
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