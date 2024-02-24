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Экс-вингер Шахтера попал в символическую сборную недели от EA Sports
Бразилец получил рейтинг 87
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Канадская компания EA Sports опубликовала символическую сборную по итогам 23-й игровой недели в своем футбольном симуляторе EA FC 24.
В частности, в команду попал партнер Анатолия Трубина по "Бенфике" - Давид Нерес. Бывший вингер донецкого "Шахтера" получил обновленную карточку с рейтингом 87.
Показатели бразильца:
- Скорость - 92
- Удар - 84
- Передача - 84
- Дриблинг - 93
- Защита - 51
- Физика - 73
In a class all their own.#TOTW 23 has landed in #FC24's Ultimate Team. pic.twitter.com/AOt4ShCwOw— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) February 21, 2024
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Kondor (Веселе)
24.02.2024 в 12:07
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