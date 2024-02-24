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Экс-вингер Шахтера попал в символическую сборную недели от EA Sports

FIFA

Бразилец получил рейтинг 87

Экс-вингер Шахтера попал в символическую сборную недели от EA Sports

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канадская компания EA Sports опубликовала символическую сборную по итогам 23-й игровой недели в своем футбольном симуляторе EA FC 24.

В частности, в команду попал партнер Анатолия Трубина по "Бенфике" - Давид Нерес. Бывший вингер донецкого "Шахтера" получил обновленную карточку с рейтингом 87.

Показатели бразильца:

  • Скорость - 92
  • Удар - 84
  • Передача - 84
  • Дриблинг - 93
  • Защита - 51
  • Физика - 73

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
24.02.2024 в 12:07
Это полная ШИЗА!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
24.02.2024 в 12:07
Это полная ШИЗА!
Ответить
0
0

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