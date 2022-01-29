КАН. Буркина-Фасо заслуженно шагает в полуфинал, победив Тунис

Кубок Африки, 1/4 финала

Дуала, Камерун. Стадион Япома

Буркина-Фасо – Тунис 1:0

Гол: Данго Оаттара 45+2

Буркина-Фасо: Коффи – Яго, Тапсоба, С. Оатарра, Каборе - Туре, Гира – Д. Оатарра, Байала, Сангаре – Д. Оатарра (Конате, 72)

Тунис: Саид – Хаддади (Маалуль, 46), Ифа, Бронн, Дрэгер – Лаидуни, Скири, Слиман (Слити, 46) – Мсакни, Жазири (Джебали, 75), Хазри

Предупреждения: Коффи 44, Тапсоба 67, Байала 79 – Лаидуни 47

Удаление: Данго Оаттара 80

Буркина-Фасо в непростом поединке минимально победил Тунис, став вторым полуфиналистом Кубка Африки вслед за Камеруном. "Жеребцы" были опаснее в каждом из таймов, и заслуженно прошли дальше, в третий раз за последнее десятилетие пробившись в 1/2.

Буркина-Фасо неожиданно отдал мяч сопернику с первых минут. Это удивило, ведь во всех прошлых матчах турнира команда Каму Мало играла во владение, а Тунис наоборот предпочитал сидеть у своих ворот. Такой план Буркина-Фасо удивил оппонентов и здорово работал – всю игру буркинийцы ловили Тунис на контратаках, и в итоге одна из таких атак стала голевой перед самым перерывом.

Данго Оаттара прорвался к воротам "карфагенских орлов" на второй компенсированной минуте, изящным финтом убрал двух защитников и можно пробил в верхний угол. 1:0. Мяч Данго стал настоящим откровением – двумя минутами ранее 19-летний вингер столь ужасным образом открывался в одной из контратак, что этим примером можно учить детей в академиях – вот как не нужно двигаться ни при каких обстоятельствах.

После перерыва картина не изменилась. Тунис преимущественно угрожал со стандартов – угловых и дальних штрафных от Вахби Хазри. Отсюда и невероятная вовлеченность лидера "Сент-Этьена" в последней стадии – Хазри нанёс половину ударов своей команды (5) и ещё дважды выводил партнёров на ударные позиции. Буркина-Фасо выбегал в контратаки и минимум дважды мог удваивать счёт.

В концовке Буркина-Фасо пришлось понервничать – автор единственного гола Данго Оаттара продолжил свою гиперактивную игру и навредил команде, врезав локтем в лицо соперника и удалился с поля. Правда, Тунис численным преимуществом воспользоваться не сумел, так и не создав реальной остроты у ворот Коффи. 1:0. Буркина-Фасо завтра узнает имя своего оппонента в 1/2 - им станет Сенегал или Экваториальная Гвинея.