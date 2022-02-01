Игроки сборной Камеруна пожертвуют призовые пострадавшим в давке на Кубке Африки

Футболисты сборной Камеруна переведут призовые средства за выход в плей-офф Кубка Африки жертвам массовой давки, которая имела место ранее на турнире, сообщает ESPN.

После 1/4 футболисты спросили главу федерации футбола Камеруна Самюэля Это'О можно ли им пожертвовать призовые пострадавшим в давке, которая произошла перед матчем Камеруна и Коморских Островов.

Сообщается, что призовые составили 85 тысяч долларов.

"Конечно, Это′О согласился, игроки сами принимают решение, что делать со своими деньгами", – сказал представитель команды Серж Леопольд Гиффо.

Напомним, что перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций между Коморскими островами и Камеруном произошла давка. Известно о 7 погибших и еще 38 раненых.