Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки сборной Камеруна пожертвуют призовые пострадавшим в давке на Кубке Африки
По 85 тысяч долларов от каждого футболиста пойдут пострадавшим
Фото: cafonline.com / Автор: неизвестен
Футболисты сборной Камеруна переведут призовые средства за выход в плей-офф Кубка Африки жертвам массовой давки, которая имела место ранее на турнире, сообщает ESPN.
После 1/4 футболисты спросили главу федерации футбола Камеруна Самюэля Это'О можно ли им пожертвовать призовые пострадавшим в давке, которая произошла перед матчем Камеруна и Коморских Островов.
Сообщается, что призовые составили 85 тысяч долларов.
"Конечно, Это′О согласился, игроки сами принимают решение, что делать со своими деньгами", – сказал представитель команды Серж Леопольд Гиффо.
Напомним, что перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций между Коморскими островами и Камеруном произошла давка. Известно о 7 погибших и еще 38 раненых.
Популярное сейчас
- Динамо громит чемпиона Болгарии в первом турецком спарринге
- Черноморец: кандидаты на последний рубеж
- Казахстан - Украина: когда и где смотреть четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
- Раздавленные скорпионы. Камерун без проблем обыграл Гамбию в 1/4 финала кубка Африки
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО