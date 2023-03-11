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Форвард Динамо стал победителем Кубка африканских наций среди команд U20
В качестве капитана сборной Сенегала
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Сегодня прошел финальный поединок Кубка африканских наций среди команд U20. Турнир проходил в Египте.
В финале сборная Сенегала обыграла команду Гамбии со счетом 2:0. "Львов Теранги" на поле в качестве капитана вывел молодой форвард киевского "Динамо" Самба Диалло. 20-летний нападающий провел на поле весь поединок.
Сенегальцы заняли первое место в своей группе, а в полуфинале команда Диалло обыграла Тунис – 3:0.
"Поздравляем Самбу Диалло с победой и ждем возвращения в расположение команды", - прокомментировал триумф сенегальца официальный сайт киевского "Динамо"
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