Форвард Динамо стал победителем Кубка африканских наций среди команд U20

Сегодня прошел финальный поединок Кубка африканских наций среди команд U20. Турнир проходил в Египте.

В финале сборная Сенегала обыграла команду Гамбии со счетом 2:0. "Львов Теранги" на поле в качестве капитана вывел молодой форвард киевского "Динамо" Самба Диалло. 20-летний нападающий провел на поле весь поединок.

Сенегальцы заняли первое место в своей группе, а в полуфинале команда Диалло обыграла Тунис – 3:0.