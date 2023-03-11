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Форвард Динамо стал победителем Кубка африканских наций среди команд U20

Кубок Африки
(2 голосов)

В качестве капитана сборной Сенегала

Форвард Динамо стал победителем Кубка африканских наций среди команд U20

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Сегодня прошел финальный поединок Кубка африканских наций среди команд U20. Турнир проходил в Египте.

В финале сборная Сенегала обыграла команду Гамбии со счетом 2:0. "Львов Теранги" на поле в качестве капитана вывел молодой форвард киевского "Динамо" Самба Диалло. 20-летний нападающий провел на поле весь поединок.

Сенегальцы заняли первое место в своей группе, а в полуфинале команда Диалло обыграла Тунис – 3:0.

"Поздравляем Самбу Диалло с победой и ждем возвращения в расположение команды", - прокомментировал триумф сенегальца официальный сайт киевского "Динамо"

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
11.03.2023 в 22:56
Є ж в структурі клубу толкові гравці, але дідові вони чомусь "не такі". Час на пенсію. Румун провів з 15-ть матчів на зборах, а потім програє Інгульцю і нарікає на катерину. А забивати не пробували?
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