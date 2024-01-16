КАН-2023. Намибия впервые в своей истории выигрывает на турнире, сенсационно победив Тунис

28-я сборная в мировом рейтинге ФИФА против 115-й. Казалось, где где, но не в этом матче ожидать сенсации. Однако сборная Намибии, еще ни в своей истории не побеждавшая в матчах Кубка африканских наций, совершила громкую сенсацию, победив явного фаворита Тунис.

И это была заслуженная победа. Намибия действовала красиво и стильно, под стать своей яркой форме. Намибия превзошла Тунис по многим статистическим показателям, а единственный гол в конце матча забил хавбек южноафриканского клуба “Орландо Сити” Деон Готто. 33-летний Готто оторвался от опеки защитников и замкнул красивую подачу Музеу с фланга.

Это был всего лишь десятый матч в истории Намибии в Кубке африканских наций. Предыдущие результаты – две ничьи, и семь поражений.

Соперники Намибии по группе – сборные Мали и Южной Африки проведут свой матч в 22:00.

Кубок африканский наций, группа E, первый тур

Тунис – Намибия 0:1

Гол: Готто 88