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КАН-2023. Марокко громит Танзанию благодаря удалению "горняка" Мироши. ВИДЕО
Марокканцы были сильнее, но Танзания на такой разгром не заслуживала
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Кубок Африканских Наций набирает обороты, и сегодня, 17 января, вступают в борьбу команды группы F.
В первом матче группы сборная Марокко играла с Танзанией.
Марокканцы на правах фаворитов не только матча, но и всего турнира, прогнозируемо забрали мяч и начали вести позиционные атаки. Вот только при этом Танзания сначала отбивалось вполне уверенно, фактически не допуская моментов у своих ворот. Перелом случился на 30-й минуте, когда "привез" голкипер сборной Танзании, неудачно перед собой отбив удар со штрафного Зиеша – Се подсуетился и переправил снаряд в сетку.
Второй тайм Танзания начала даже активно, пытаясь что-то придумать, но в итоге, снова игру сломало индивидуальное мастерство игроков команды. "Горняк" Мироши, который в этом матче играл опорника, на 70-й заработал вторую желтую и пошел отдыхать, после чего все стало ясно.
Марокканцы забили еще дважды, доведя дело до разгрома, ну а Танзания, отмучившись с фаворитом, теперь должна бороться за выход из группы с Замбией и ДР Конго, которые свой очный матч 1-го тура сыграют сегодня поздно вечером.
Марокко – Танзания 3:0
Голы: Се (30), Унахи (77), Эль-Несири (80)
Удален: Мироши (Танзания, 70, вторая желтая)
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