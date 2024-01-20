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Салах пропустит остаток группового этапа КАН и не имеет шансов сыграть в потенциальном матче 1/8 финала
Однако дальше у него есть шанс вернуться
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах пропустит остаток группового этапа Кубка африканских наций. Об этом сообщают "мерсисайдцы" на своем сайте со ссылкой на официальный зав сборной Египта.
"Фараоны" в третьем туре встретятся против Кабо-Верде. Кроме этого матча Салах не сыграет и в потенциальном поединке 1/8 финала, если египтяне туда выйдут.
У Мохамеда диагностировали растяжение задней мышцы. Он был заменен перед перерывом предыдущего поединка против Ганы.
Чтобы выйти в 1/8 финала со второго места квартета Египту нужно победить текущего лидера группы Кабо-Верде, в активе которого максимальные шесть очков за первые два тура и который уже гарантировал себе проход дальше с первой позиции. "Фараоны" имеют два зачетных пункта. Также есть еще вариант выйти из третьего места.
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