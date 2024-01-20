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Салах пропустит остаток группового этапа КАН и не имеет шансов сыграть в потенциальном матче 1/8 финала

Кубок Африки

Однако дальше у него есть шанс вернуться

Салах пропустит остаток группового этапа КАН и не имеет шансов сыграть в потенциальном матче 1/8 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах пропустит остаток группового этапа Кубка африканских наций. Об этом сообщают "мерсисайдцы" на своем сайте со ссылкой на официальный зав сборной Египта.

"Фараоны" в третьем туре встретятся против Кабо-Верде. Кроме этого матча Салах не сыграет и в потенциальном поединке 1/8 финала, если египтяне туда выйдут.

У Мохамеда диагностировали растяжение задней мышцы. Он был заменен перед перерывом предыдущего поединка против Ганы.

Чтобы выйти в 1/8 финала со второго места квартета Египту нужно победить текущего лидера группы Кабо-Верде, в активе которого максимальные шесть очков за первые два тура и который уже гарантировал себе проход дальше с первой позиции. "Фараоны" имеют два зачетных пункта. Также есть еще вариант выйти из третьего места.

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Источник:
Офіційний сайт Ліверпуля
Опубликовал: Максим Кучер
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