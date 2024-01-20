Салах пропустит остаток группового этапа КАН и не имеет шансов сыграть в потенциальном матче 1/8 финала

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах пропустит остаток группового этапа Кубка африканских наций. Об этом сообщают "мерсисайдцы" на своем сайте со ссылкой на официальный зав сборной Египта.

"Фараоны" в третьем туре встретятся против Кабо-Верде. Кроме этого матча Салах не сыграет и в потенциальном поединке 1/8 финала, если египтяне туда выйдут.

У Мохамеда диагностировали растяжение задней мышцы. Он был заменен перед перерывом предыдущего поединка против Ганы.

Чтобы выйти в 1/8 финала со второго места квартета Египту нужно победить текущего лидера группы Кабо-Верде, в активе которого максимальные шесть очков за первые два тура и который уже гарантировал себе проход дальше с первой позиции. "Фараоны" имеют два зачетных пункта. Также есть еще вариант выйти из третьего места.