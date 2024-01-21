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КАН-2023. Марокко - ДР Конго 1:1. Фаворит не оправдал ожиданий

Кубок Африки

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КАН-2023. Марокко - ДР Конго 1:1. Фаворит не оправдал ожиданий

Фото: Standard Sport

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Сегодняшние фавориты не смогли победить в поединке, номинальные гости даже имели больше шансов забить. Хакими открыл счет в матче на 6-й минуте с передачи Зиеша. В конце первого тайма ДР Конго могли сравнять счет, однако Бакамбу не реализовал 11-метровый.

Забить гол все же удалось, на 76-й минуте Катомпа Мвумпа нашел свой момент и сделал счет на табло 1:1.

После 2-го тура, Марокко занимает первую строчку в группе с 4-мя очками, их сегодняшние соперники идут вторыми, у них 2 балла.

Кубок Африки. Группа F. 2-й тур
Марокко - ДР Конго - 1:1
Голы: Хакими, 6 - Катомпа Мвумпа, 76
Не забитый пенальти: Бакамбу (ДР Конго), 42

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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