КАН-2023. Марокко - ДР Конго 1:1. Фаворит не оправдал ожиданий

Сегодняшние фавориты не смогли победить в поединке, номинальные гости даже имели больше шансов забить. Хакими открыл счет в матче на 6-й минуте с передачи Зиеша. В конце первого тайма ДР Конго могли сравнять счет, однако Бакамбу не реализовал 11-метровый.

Забить гол все же удалось, на 76-й минуте Катомпа Мвумпа нашел свой момент и сделал счет на табло 1:1.

После 2-го тура, Марокко занимает первую строчку в группе с 4-мя очками, их сегодняшние соперники идут вторыми, у них 2 балла.

Кубок Африки. Группа F. 2-й тур

Марокко - ДР Конго - 1:1

Голы: Хакими, 6 - Катомпа Мвумпа, 76

Не забитый пенальти: Бакамбу (ДР Конго), 42