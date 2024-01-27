  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Африки
  3. КАН-2023. Ангола - Намибия 3:0. Первый четвертьфиналист определен
В тренде
Кубок Африки
Кубок Африки

Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КАН-2023. Ангола - Намибия 3:0. Первый четвертьфиналист определен

Кубок Африки

2 красных и 3 гола в матче

КАН-2023. Ангола - Намибия 3:0. Первый четвертьфиналист определен

Фото: CAF

Новина українською

Сборная Анголы первой вышла в четвертьфинал Кубка Африки. Все благодаря уверенной победе над Намибией (3:0).

Планы Анголы могли пошатнуться уже в начале игры, когда прямую красную получил голкипер Неблу. Но это не помешало им впоследствии забить трижды и не пропустить. Правда, после первого забитого гола численность составов выровнялась - вторую желтую "схватил" защитник Намибии Хауконго.

В четвертьфинале Кубка африканских наций Ангола сыграет с победителем пары Нигерия - Камерун.

КАН-2023, 1/8 финала

Ангола - Намибия - 3:0

Голы: Дала, 38, 42, Мабулулу, 66

Удаления: Неблу, 17 - Хауконго, 40

По теме
yellow-arrow
Осимхен против Онана, дерби южных соседей. Сегодня состоятся первые матчи 1/8 Кубка Африки
yellow-arrow
Хавбек сборной Египта пытался сделать сальто на тренировке и получил сотрясение мозга
yellow-arrow
Хакими, Кулибали и Амрабат, - в сборной группового этапа Кубка Африки по версии CAF
Кубок африканских наций Ангола Намибия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости