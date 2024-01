КАН-2023. Ангола - Намибия 3:0. Первый четвертьфиналист определен

Сборная Анголы первой вышла в четвертьфинал Кубка Африки. Все благодаря уверенной победе над Намибией (3:0).

Планы Анголы могли пошатнуться уже в начале игры, когда прямую красную получил голкипер Неблу. Но это не помешало им впоследствии забить трижды и не пропустить. Правда, после первого забитого гола численность составов выровнялась - вторую желтую "схватил" защитник Намибии Хауконго.

В четвертьфинале Кубка африканских наций Ангола сыграет с победителем пары Нигерия - Камерун.

КАН-2023, 1/8 финала

Ангола - Намибия - 3:0

Голы: Дала, 38, 42, Мабулулу, 66

Удаления: Неблу, 17 - Хауконго, 40

????????????????????????????????????! ✅



???????? Angola adds one more page to its #TotalEnergiesAFCON2023 book! ???? pic.twitter.com/KVNggd1veC