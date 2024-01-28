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Онана провел за Камерун на Кубке Африки один матч из четырех. Его сборная уже вылетела

Кубок Африки

И этот турнир не удался голкиперу

Онана провел за Камерун на Кубке Африки один матч из четырех. Его сборная уже вылетела

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Во вчерашнем поединке 1/8 финала Кубка африканских наций против Нигерии Камерун потерпел поражение. "Неукротимые львы" уступили со счетом 0:2.

В воротах камерунской команды играл голкипер "Нима" Фабрис Ондоа. Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана второй раз подряд остался на скамье для запасных.

В целом Онана пропустил три матча своей команды на турнире. В первом он не играл из-за того, что опоздал на Кубок Африки в результате выступлений за клуб. Во втором вышел на поле против Сенегала, пропустил три гола и получил одну из самых плохих оценок от статистических порталов (ориентировочно 5,7-5,8). Далее – провел встречи на скамейке для запасных.

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В общей сложности на счету Андре 37 матчей за сборную.

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Камерун Кубок африканских наций Андре Онана
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