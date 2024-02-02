Кубок Африки. Нигерия обыграла сборную Анголы и вышла в полуфинал. Обзор матча и видео голов

2 февраля состоялся матч Нигерия - Ангола в рамках четвертьфинала Кубка африканских наций.

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Нигерия в первом тайме обыграла сборную Анголы, забив один единственный гол на 41-й минуте. Автором является Лукман. Во второй части матча после проверки ВАР гол, засчитанный нигерийцам, был отменен.

Нигерия стала первым полуфиналистом турнира. Они сыграют 7 февраля с соперником, который еще не определен. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

Стадион: "Феликс Уфуэ-Буаньи" (Абиджан)

Нигерия - Ангола 1:0

Гол: Лукман (41)