КАН. Нигерия - ЮАР 1:1 (серия пенальти - 4:2). Чудо VAR, удаление и два пенальти в основное время

Главным вопросом этой встречи была физическая форма "Бафана-бафана". В частности, насколько хватит сил у подопечных Уго Брооса, учитывая чрезвычайно тяжелый матч против Марокко и 120 минут против Кабо-Верде. Однако, как оказалось по ходу встречи, игроки ЮАР успели восстановиться.

Несмотря на статус фаворита, "африканским бразильцам" не удавалось с первых минут полностью завладеть инициативой. Хотя и нигерийцы действовали заметно быстрее, однако мячом больше владели именно футболисты Южно-Африканской Республики. Игра в целом была абсолютно равной.

Обеим сторонам удавалось доводить атаки до ударов. Но, то всей командой накроют Осимхена, то слабо пробьет Перси Тау. В конце же первых 45 минут интереснее выглядели южно-африканцы. Раз за разом срабатывали забросы из глубины, но не хватало решительности и точности в завершающей стадии.

В целом первый тайм не смог похвастаться какими-то неординарными решениями или идеями впереди. Все сводилось к простым верховым передачам в последнюю треть поля. Очень типичный поединок по сценарию для обеих сборных на этом турнире.

Жозе Пезейру нужно что-то было придумать в перерыве. И вроде бы во втором тайме что-то задвигалось в атаке у нигерийцев. Однако все было настолько примитивно. Практически все потуги сводились к навесам или подачам после угловых. Создавалось впечатление, что это Нигерия отыграла два овертайма в предыдущей стадии. Центр поля в лице пары Оньека - Ивоби выглядел настолько аморфно. Хавбеки "зеленых" выступали откровенными пешеходами и даже не пытались обострить игру своей сборной. Замены напрашивалась и португальский наставник все же снял Ивоби с игры, и освежил фланг атаки, выпустив вингера "Милана" Чуквуезе. Что касается подопечных Уго Брооса, то они выглядели еще более пассивно.

В итоге все вылилось в заработанный пенальти. Главная звезда Нигерии больше не могла созерцать безуспешные потуги своих партнеров и взяла игру на себя. Виктор Осимхен на дриблинге ворвался в штрафную и нашел ногу защитника. Чистый 11-метровый, который реализовал капитан "африканских бразильцев" Трост-Эконг.

Задача для национальной сборной ЮАР усложнилась максимально. Эта команда просто не умеет отыгрываться по ходу встречи. Во всех предыдущих встречах на этом КАН "Бафана-бафана" непременно проигрывала, когда первой пропускала. Нужно было переступить через себя и сотворить настоящее чудо. Однако чуда не произошло.

Футбольной составляющей в плане креатива, как таковой, было откровенно мало в этом поединке. Игра была стирильной даже в плане борьбы и эмоций. За 90 минут арбитр встречи не показал ни одного "горчичника"...

Но забудьте то, что было сказано выше! То, что произошло в конце основного времени, перечеркивает все, что происходило на поле до того. За 5 минут до финального свистка нигерийцы провели стремительную контратаку правым флангом, которую спокойно замкнул Осимхен. Казалось, это все. Нигерия в своем традиционном стиле, не особо тратя силы, закрывает игру и добывает путевку в финал. Но то чудо, о котором было писалось выше, все же произошло! После просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот из-за фола на старте атаки. Более того, судья назначил пенальти в ворота Нигерии - 1:1! Настоящий ШОК для команды Жозе Пезейру.

Футболисты "Бафана-бафана" могли даже воспользоваться мертвым психологическим состоянием соперника и дожать "зеленых" на последних секундах, но нападающий ЮАР после суматохи в штрафной площадке с 5-ти метров попал в перекладину. Наверное, это было бы уже слишком, даже для такого сказочного континента, как Африка, хех. В итоге команды перешли в овертаймы.

В дополнительное время "африканские бразильцы" все же сумели справиться с ментальным состоянием и были ближе, чем ЮАР, чтобы забить свой второй мяч. Но Осимхену не хватало точности. Еще было удаление у южно-африканцев, но все же коллективы дотянули до серии пенальти.

На этот раз, фактор голкипера ЮАР Уильямса уже не сработал, а вот ужасная техника исполнения 11-метровых перекочевала от поединка с Кабо-Верде. Двух реализованных пенальти, как неделю назад против "акул" не хватило для "Бафана-бафана". В итоге Нигерия, с нереальными нервами, выходит в свой первый финал Кубка африканских наций с 2013-го года.

Ну а сборную Южно-Африканской Республики можно только похвалить за такой длинный турнирный путь и, в частности, сенсационную победу в 1/8 над Марокко. Этот розыгрыш Кубка африканских наций и так стал для ЮАР историческим - это первый полуфинал за 24 года.

