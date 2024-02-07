Во втором полуфинале сборная Кот-д'Ивуара в Абиджане принимала ДР Конго. Конголезцы на этом турнире еще не проигрывали, а ивуарийцы сотворили настоящее футбольное чудо – в меньшинстве на последней минуте спаслись, а затем и переиграли Мали.

В начале встречи сложно было кому-то отдать предпочтение. Соперники поочередно играли первым номером, но моментов было немного. Мяч даже побывал в воротах ивуарийцев, но Седрик Бакамбу после подачи с углового нарушил правила. У хозяев поля можно вспомнить удар Симон Адингра, но в створ ворот он не попал. Защитники ДР Конго располагались достаточно высоко и соперники то и дело этим пользовались.

В конце тайма подопечные Фаэ добавили в активности, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Шикарную возможность забить потерял Алле, когда пробил с нескольких метров мимо ворот. Стоит отметить, что в первые 45 минут у футболистов сборной Кот-д'Ивуара не было функциональных проблем, сил хватало.

В начале второго тайма опасно в ближний угол пробивал Какута, но в створ ворот он не попал. В желании футболистам обеих команд сложно было отказать, но ошибок хватало. Могли открывать счет хозяева поля после мощного удара Кессье, но Мпаси сыграл надежно. Конголезцы стремились прежде всего не пропустить, а вот ивуарийцы пытались вырвать победу в основное время, понимая, что третий матч подряд играть 120 минут это слишком. И на 65-й минуте они добились своего. Градель подал с фланга, а Алле пробил и мяч от газона по невероятной траектории угодил в верхний угол – 1:0.

Этот гол прибавил хозяевам поля уверенности в собственных силах, а вот у подопечных Десабра с конструктивом были существенные проблемы после перерыва. В итоге, минимальная победа выводит "слонов" в финал. В воскресенье ивуарийцы встретятся со сборной Нигерии.

Кубок Африки. Полуфинал.

7 февраля. 22:00. Абиджан. "Алассан Уаттара"

Кот-д'Ивуар - ДР Конго 1:0

Голы: Алле (65)

Кот-д'Ивуар (стартовый состав): Фофана – Конан, Нъдика, Боли, Синго – Кессье, Сери – Градель, С. Фофана, Адинга – Алле

ДР Конго (стартовый состав): Мпаси-Нзау – Калулу, Мбемба, Инонга, Масуаку – Пикель, Мутуссами – Элиа, Какута, Висса – Бакамбу