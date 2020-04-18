БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:0. Незабитый пенальти стоил фавориту очков

Накануне встречи оба коллектива чувствовали себя отлично и в хорошем расположении духа подходили к очной дуэли.

Стартовый состав гостей мы практически полностью угадали. Единственная ошибка, тем не менее, принесла радость, так как вместо Николаевича в центре поля появился украинец Дмитрий Юсов. У БАТЭ случилось три изменения по сравнению с ожидаемым составом. Справа в обороне вышел Дмитрий Бессмертный, в центре поля вместо Бага с первых минут играл Уиллумсон. На острие же атаки Антон Сорока, забивший гол в прошлом туре, уступил свое место Максиму Скавышу.

Стартовые минуты прошли с преимуществом хозяев, основным генератором моментов у которых выступил Настич. Сперва он забрасывал за шиворот голкиперу и Бушма с трудом справился с опасностью, а затем острый прострел с левого фланга от легионера едва не замкнул Станислав Драгун. Было чем ответить и гостям, Хачатурян после паса Афанасьева пробивал в упор, но Щербицкий справился с ударом. Давление хозяев продолжилось, но вратарь и защитники действовали безошибочно, пока в концовке тайма Афанасьев не сыграл рукой, блокируя удар Стасевича. Пенальти вызвался исполнять Нехайчик, который в прошлом туре забил прямым ударом с углового. Но с одиннадцатиметровой отметки, как оказалось, полузащитнику поразить ворота куда сложнее, мяч прошел намного выше перекладины. В раздевалку БАТЭ все же мог уйти с преимуществом в счете, но гол Драгуна был отменен из-за офсайда. Хавбек хозяев добил после сейва Бушмы, которого напряг Уиллумсон.

В перерыве Юсов покинул поле, вместо него вышел бывший игрок "Львова" Фелипе Велозу. Перед тем как уйти с поля, мог забивать Павел Нехайчик, но мяч после его удара прошел вдоль линии ворот. Еще ранее опасно пробивал Стасевич, но прямо в руки голкиперу. После этого подача с углового от того же Игоря нашла голову партнера, пробивавшего с близкого расстояния. Бушма снова сыграл превосходно. Но гол, как говорится, назревал...

Тем не менее, БАТЭ так и не удалось взломать редут команды Юрия Пунтуса. Потерю двух очков можно целиком списать на промах Нехайчика "с точки".

БАТЭ- Торпедо-БелАЗ 0:0

На 41-й минуте Нехайчик не забил пенальти (выше)

БАТЭ: Щербицький - Бессмертный, Волков, Филипенко, Настич - Яблонський - Уиллумсон (Бага, 86), Драгун, Нехайчик (Милич 61), Стасевич - Скавыш (Сорока 77).

Торпедо-БелАЗ: Бушма - Устинов, Яшин, Бордачов, Степанов - Афанасьев (Леонович 77), Хачатурян, Премудров, Юсов (Велозу 46), Антилевский (Щербо, 88) - Рамос.

Предупреждение: Афанасьев (40), Яшин (42), Устинов (74)