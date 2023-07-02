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Хацкевич: Сейчас в Беларуси идет уничтожение белорусского языка

Беларусь
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Тренер рассказал о реалиях жизни в его стране

Хацкевич: Сейчас в Беларуси идет уничтожение белорусского языка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок и главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал об упадке белорусского языка.

- В Беларуси очень мал процент людей, знающих белорусский язык. А вы знаете белорусский?

- Я не знаю. Когда я еще учился в школе, у нас было два урока в неделю – белорусская литература и белорусский язык. Так же, как и два раза в неделю, был испанский язык.

Сейчас даже со всех остановок общественного транспорта убираются белорусские названия, а вешаются русские. Идет просто уничтожение белорусского языка.

Президент, возглавляющий страну около 30 лет, не говорит на белорусском языке – о чем мы можем говорить? Какое уважение может быть к этому человеку?

Все белорусское потихоньку нивелируется этой властью. Белорусский язык не национализирован. Все обучение в школах и университетах проходит на русском языке. Это при 30 независимости, - сказал Хацкевич.

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В статье: Беларусь Александр Хацкевич
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Источник:
SportArena

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