Хацкевич: Сейчас в Беларуси идет уничтожение белорусского языка

Бывший игрок и главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал об упадке белорусского языка.

- В Беларуси очень мал процент людей, знающих белорусский язык. А вы знаете белорусский?

- Я не знаю. Когда я еще учился в школе, у нас было два урока в неделю – белорусская литература и белорусский язык. Так же, как и два раза в неделю, был испанский язык.

Сейчас даже со всех остановок общественного транспорта убираются белорусские названия, а вешаются русские. Идет просто уничтожение белорусского языка.

Президент, возглавляющий страну около 30 лет, не говорит на белорусском языке – о чем мы можем говорить? Какое уважение может быть к этому человеку?

Все белорусское потихоньку нивелируется этой властью. Белорусский язык не национализирован. Все обучение в школах и университетах проходит на русском языке. Это при 30 независимости, - сказал Хацкевич.