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Экс-игрок Торпедо Белаз Астахов: Белорусы могут и хотят все изменить, но боятся

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Украинский защитник два года играл в чемпионате Беларуси

Экс-игрок Торпедо Белаз Астахов: Белорусы могут и хотят все изменить, но боятся

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Украинский защитник "Левого Берега" Эрнест Астахов, который в сезонах 2020-21 выступал за "Торпедо БЕЛАЗ", рассказал о протестах в Беларуси в то время.

"Как раз играл в Беларуси, когда у них были акции протеста против Лукашенко. Наша команда базировалась в Жодино, а жили все в Минске. Зарплата в команде была более 3 тысяч долларов, можно было арендовать себе хорошую квартиру.

Наши бразильцы имели на своих рюкзаках значки своих бывших клубов с бело-красными цветами. И силовики это заметили – их двоих усадили в автозак и забрали. Мы приехали на тренировку, а их нет. Начальник охраны выяснил, что они действительно задержаны по подозрению в участии в протесте. А они даже английский не знали.

Наши тренеры были против Лукашенко. Когда начались протесты, главный тренер нас собрал: "Ребята, мы все отлично понимаем, но давайте, чтобы мы этот чемпионат доиграли вместе. На улицу не выходите и ничего не вешайте на машины. Давайте свое мнение оставим при себе". Вот и все.

В команду приходили из профкома, и человек рассказывал: "Вы знаете, что в этом году Лукашенко построил 425 зданий". А мы всей командой слушаем. Говорил, что я из Украины – и меня отпускали.

Белорусы могут и хотят все изменить, но боятся. Мы, украинцы, говорили в команде, что пока вы будете ходить и дарить цветочки полицейским, ничего в стране не изменится. Они это понимали, но перестроить себя не смогли.

Наши болельщики на матче покричали "Жыве Беларусь". Просто во время игры мы видим, как заходит ОМОН и забирает их. Потом мы просили, чтобы фанатов освободили. Было целое коллективное письмо – все расписывались", - сказал Астахов.

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В статье: Торпедо-БелАЗ (Жодино) Левый берег (Киев)
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