Дулуб: Все игроки Львова имеют стержень. У сборной Беларусь нет личностей
Тренер рассказал о своих дальнейших планах
shakhtar.com
Экс-тренер "
– Какие у вас дальнейшие планы?
– Для начала окончательно выздороветь, потом буду искать работу, готовиться к новым вызовам. Нужно почитать книги, изучить новую информацию.
– Вы еще представляете себя когда-нибудь тренером белорусского клуба?
– В нынешней ситуации сделать это очень сложно. Чем мне удобна работа в Украине? Там все футболисты – личности. Все футболисты, с которыми я работал во "Львове", имели стержень, свое мнение.
В Беларуси происходит падение уровня чемпионата, куда не хотят ехать качественные легионеры… Вижу, что происходит со сборной. Там нет личностей.
В Беларуси нет общей идеи по развитию футбола, нет той идеи, которая объединила бы всех вместе.
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