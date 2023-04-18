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Дулуб: Все игроки Львова имеют стержень. У сборной Беларусь нет личностей

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Тренер рассказал о своих дальнейших планах

Дулуб: Все игроки Львова имеют стержень. У сборной Беларусь нет личностей

shakhtar.com

Новина українською

Экс-тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал о своих ближайших планах поделился мнением об игроках нынешней сборной Беларуси.

– Какие у вас дальнейшие планы?

– Для начала окончательно выздороветь, потом буду искать работу, готовиться к новым вызовам. Нужно почитать книги, изучить новую информацию.

– Вы еще представляете себя когда-нибудь тренером белорусского клуба?

– В нынешней ситуации сделать это очень сложно. Чем мне удобна работа в Украине? Там все футболисты – личности. Все футболисты, с которыми я работал во "Львове", имели стержень, свое мнение.

В Беларуси происходит падение уровня чемпионата, куда не хотят ехать качественные легионеры… Вижу, что происходит со сборной. Там нет личностей.

В Беларуси нет общей идеи по развитию футбола, нет той идеи, которая объединила бы всех вместе.

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В статье: Беларусь ФК Львов Олег Дулуб
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