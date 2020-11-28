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Динамо-Брест завершил чемпионат Беларуси на 4-й позиции
Милевский, Нойок и Хачериди провели неровный сезон
"Динамо-Брест", который представляет сразу три украинских легионера, финишировал на 4-й позиции в завершившемся чемпионате Беларуси. На счету команды 54 очка в 30 турах.
В последнем матче кампании "Динамо" одолело "Неман" из Гродно (3:1). Артём Милевский отметился во втором туре подряд, выведя свою команду вперёд на 67-й минуте встречи. Для Артёма этот гол стал 6-м в 27 матчах чемпионата, также он отметился 4 результативными передачами.
Александр Нойок записал на свой счёт 2 гола и 6 ассистов в 22 матчах, у Хачериди – 16 сыгранных поединков в лиге.
У "Динамо-Брест" есть шанс попасть в еврокубки через Кубок Беларуси. Команда может получить путёвку в новосозданную Лигу конференций, если им удастся выиграть Кубок страны, или если победителем турнира станет "Шахтер" Солигорск, "БАТЭ" или "Торпедо-БелАЗ", финишировавших выше брестского клуба. В 1/8 финала Кубка Беларуси "Динамо" сыграет с "БАТЭ", матч состоится 5 декабря.
Напомним, в прошлом сезоне "Динамо-Брест" впервые в истории стал чемпионом страны, набрав 75 пунктов.
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