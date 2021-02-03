Украинский день в Бельгии. Безус забил за Гент в кубке

Не так давно мы сообщали о голе Марьяна Шведа в матче кубка Бельгии. Добрую традицию решил продолжить и Роман Безус.

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Полузащитник вышел на замену в первом тайме, а после еще и отметился забитым голом. Стоит отметить, что "Гент" без особых проблем обыгрывает "Ойр Тонгерен" 2:0.

На счету Безуса в текущем сезоне 20 матчей. Сегодня он отметился первым голом.