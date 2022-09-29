Экс-нападающий Динамо перешел в клуб из второго дивизиона Бельгии

Экс-нападающий "Динамо" Дьемерси Мбокани возвращается в Бельгию. Не так давно форвард разорвал контракт с "Аль-Кувейтом" из-за несоблюдения этим клубом финансовых договоренностей.

Мбокани стал игроком "Васланд-Беверен", который выступает во втором дивизионе Бельгии. О сроках контракта не сообщается. В новом клубе он будет играть под 70-м номером. К слову, в ноябре ему уже исполнится 37 лет.

Последний год африканский форвард отыграл за "Аль-Кувейт", а с 2013 по 2018 годы был на контракте в киевском "Динамо". В составе "бело-синих" он один раз становился чемпионом Украины и еще дважды брал Кубок страны.

Напомним, что после ухода из столичного клуба Дьемерси играл за "Норвич Сити", "Халл Сити" и "Антверпен".