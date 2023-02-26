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Яремчук заработал пенальти в матче против бывшей команды. Брюгге наконец-то победил
Повтор перед назначением пересматривали четыре минуты
Скріншот з трансляції
Украинский нападающий
Роман снова вышел на замену: на этот раз в поединке против "Гента" тренерский штаб выделил украинцу всего пять минут основного времени. Впрочем, их форварду хватило, чтобы поучаствовать в голе: Яремчук получил удар по колену, когда обострял атаку вдоль левой лицевой линии.
Эпизод произошел еще на 88 минуте, однако сам удар с пенальти был реализован на 90+3-й. Все это время арбитры в ВАР-комнате просматривали повтор с нарушением и возможным офсайдом в этой атаке.
Яремчук предлагал свою кандидатуру для выполнения 11-метрового, однако пробил капитан "Брюгге" Ханс Ванакен. В итоге встреча против "Гента" завершилась победой хозяев 2:0.
Напомним, что Роман Яремчук с 2017 по 2021 годы выступал за "Гент". Затем на короткий промежуток времени переезжал в лиссабонскую "Бенфику", а летом 2022-го вернулся в Бельгию, но уже в состав "Брюгге".
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