Яремчук заработал пенальти в матче против бывшей команды. Брюгге наконец-то победил

Украинский нападающий Роман Яремчук принял участие в первой с октября победе "Брюгге" на своем поле.

Роман снова вышел на замену: на этот раз в поединке против "Гента" тренерский штаб выделил украинцу всего пять минут основного времени. Впрочем, их форварду хватило, чтобы поучаствовать в голе: Яремчук получил удар по колену, когда обострял атаку вдоль левой лицевой линии.

Эпизод произошел еще на 88 минуте, однако сам удар с пенальти был реализован на 90+3-й. Все это время арбитры в ВАР-комнате просматривали повтор с нарушением и возможным офсайдом в этой атаке.

Яремчук предлагал свою кандидатуру для выполнения 11-метрового, однако пробил капитан "Брюгге" Ханс Ванакен. В итоге встреча против "Гента" завершилась победой хозяев 2:0.

Напомним, что Роман Яремчук с 2017 по 2021 годы выступал за "Гент". Затем на короткий промежуток времени переезжал в лиссабонскую "Бенфику", а летом 2022-го вернулся в Бельгию, но уже в состав "Брюгге".