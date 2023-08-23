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Андерлехт арендовал полузащитника Севильи
Аренда до конца сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Томас Дилэйни перешел из "Севильи" в "Андерлехт". Бельгийский клуб арендовал 31-летнего датчанина до лета 2024 года.
"Для меня большая честь представлять этот клуб. Я знаю «Андерлехт» уже давно. Я хочу привнести свой опыт и энергию в команду и внести свой вклад в формирование менталитета победителей", — приводит пресс-служба клуба слова Дилэйни.
Во второй половине сезона Дилэйни выступал на правах аренды за "Хоффенхайм", сыграв 7 матчей.
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