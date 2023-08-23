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Андерлехт арендовал полузащитника Севильи

Бельгия
(1 голосов)

Аренда до конца сезона

Андерлехт арендовал полузащитника Севильи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Полузащитник Томас Дилэйни перешел из "Севильи" в "Андерлехт". Бельгийский клуб арендовал 31-летнего датчанина до лета 2024 года.

"Для меня большая честь представлять этот клуб. Я знаю «Андерлехт» уже давно. Я хочу привнести свой опыт и энергию в команду и внести свой вклад в формирование менталитета победителей", — приводит пресс-служба клуба слова Дилэйни.

Во второй половине сезона Дилэйни выступал на правах аренды за "Хоффенхайм", сыграв 7 матчей.

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В статье: Севилья Андерлехт (Брюссель)
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Источник:
transfermarkt

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