  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Соболь дебютировал за Генк в матче с удалениями, нереализованным пенальти, поздним голом соперника, и беспорядками на трибунах
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соболь дебютировал за Генк в матче с удалениями, нереализованным пенальти, поздним голом соперника, и беспорядками на трибунах

Бельгия
Обновлено

Дерби прошло на славу

Соболь дебютировал за Генк в матче с удалениями, нереализованным пенальти, поздним голом соперника, и беспорядками на трибунах

Фото: Генк

Новина українською

В матче 22-го тура Лиги Жупиле за "Генк" дебютировал украинский защитник Эдуард Соболь. Дерби с "Синт-Трейденом" он начал на скамейке запасных. Все шло довольно неплохо: его партнеры сумели забить быстрый гол, а во втором тайме голкипер "Генка" отразил удар с пенальти. Однако, на 85-ой минуте защитник Артеага получил прямую красную карточку. Восполнить пробел в защите тренер "Генка" доверил именно Эдуарду Соболю. Его появление на поле произошло на 89-ой минуте.

Счастливому дебюту не суждено было быть - соперник сравнял счет уже через минуту. Еще больше ситуация обострилась после второго удаления "Генка" уже в компенсированное время. Арбитр был вынужден приостанавливать игру из-за беспорядков с участием болельщиков.

Итоговый счет - 1:1. "Генк" теряет очки, а Эдуард Соболь проводит первые минуты за новую команду. За 13 минут времени он успел трижды выбить мяч, ликвидировав угрозу, 6 раз коснуться мяча и отдать 3 точных паса. Статистики из WhoScored и Sofascore поставили Эдуарду, разумеется, невысокие баллы - 6,1 и 6,4 соответственно.

Напомним, что Соболь перешел в "Генк" из "Страсбурга" на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.

По теме
yellow-arrow
Сидорчук отдал первый ассист за Вестерло
yellow-arrow
Сидорчук в очередной раз начнет матч чемпионата Бельгии со старта
yellow-arrow
Матч чемпионата Бельгии будет переигран из-за ошибки судей
Эдуард Соболь Генк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости