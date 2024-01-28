Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соболь дебютировал за Генк в матче с удалениями, нереализованным пенальти, поздним голом соперника, и беспорядками на трибунах
Дерби прошло на славу
Фото: Генк
В матче 22-го тура Лиги Жупиле за "Генк" дебютировал украинский защитник Эдуард Соболь. Дерби с "Синт-Трейденом" он начал на скамейке запасных. Все шло довольно неплохо: его партнеры сумели забить быстрый гол, а во втором тайме голкипер "Генка" отразил удар с пенальти. Однако, на 85-ой минуте защитник Артеага получил прямую красную карточку. Восполнить пробел в защите тренер "Генка" доверил именно Эдуарду Соболю. Его появление на поле произошло на 89-ой минуте.
Счастливому дебюту не суждено было быть - соперник сравнял счет уже через минуту. Еще больше ситуация обострилась после второго удаления "Генка" уже в компенсированное время. Арбитр был вынужден приостанавливать игру из-за беспорядков с участием болельщиков.
Итоговый счет - 1:1. "Генк" теряет очки, а Эдуард Соболь проводит первые минуты за новую команду. За 13 минут времени он успел трижды выбить мяч, ликвидировав угрозу, 6 раз коснуться мяча и отдать 3 точных паса. Статистики из WhoScored и Sofascore поставили Эдуарду, разумеется, невысокие баллы - 6,1 и 6,4 соответственно.
Напомним, что Соболь перешел в "Генк" из "Страсбурга" на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.
Популярное сейчас
- Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги
- В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье в случае потери Украиной государственности. Это давняя позиция венгров
- Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа
- Матч чемпионата Бельгии будет переигран из-за ошибки судей
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО