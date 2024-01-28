Соболь дебютировал за Генк в матче с удалениями, нереализованным пенальти, поздним голом соперника, и беспорядками на трибунах

В матче 22-го тура Лиги Жупиле за "Генк" дебютировал украинский защитник Эдуард Соболь. Дерби с "Синт-Трейденом" он начал на скамейке запасных. Все шло довольно неплохо: его партнеры сумели забить быстрый гол, а во втором тайме голкипер "Генка" отразил удар с пенальти. Однако, на 85-ой минуте защитник Артеага получил прямую красную карточку. Восполнить пробел в защите тренер "Генка" доверил именно Эдуарду Соболю. Его появление на поле произошло на 89-ой минуте.

Счастливому дебюту не суждено было быть - соперник сравнял счет уже через минуту. Еще больше ситуация обострилась после второго удаления "Генка" уже в компенсированное время. Арбитр был вынужден приостанавливать игру из-за беспорядков с участием болельщиков.

Итоговый счет - 1:1. "Генк" теряет очки, а Эдуард Соболь проводит первые минуты за новую команду. За 13 минут времени он успел трижды выбить мяч, ликвидировав угрозу, 6 раз коснуться мяча и отдать 3 точных паса. Статистики из WhoScored и Sofascore поставили Эдуарду, разумеется, невысокие баллы - 6,1 и 6,4 соответственно.

Напомним, что Соболь перешел в "Генк" из "Страсбурга" на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.