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Игры сборников в Европе. Соболь выйдет в старте, Русин - на замене

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Игры сборников в Европе. Соболь выйдет в старте, Русин - на замене

Фото: Генк

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Игрок сборной Украины Эдуард Соболь будет играть в стартовом составе "Генка" против "РВДМ". Это будет его 5-й матч за новую команду.

Игра 26-го тура Лиги Жупиле "Генк" - "РВДМ" начнется в 17:00.

Другой украинский футболист Назарий Русин не попал в основу "Сандерленда" на матч с "Бирмингемом".

Игра "Бирмингем" - "Сандерленд" в рамках 33-го тура Чемпионшипа стартует в 17:00.

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Эдуард Соболь Сандерленд Генк Назарий Русин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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