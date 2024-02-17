Игры сборников в Европе. Соболь выйдет в старте, Русин - на замене

Игрок сборной Украины Эдуард Соболь будет играть в стартовом составе "Генка" против "РВДМ". Это будет его 5-й матч за новую команду.

Игра 26-го тура Лиги Жупиле "Генк" - "РВДМ" начнется в 17:00.

Другой украинский футболист Назарий Русин не попал в основу "Сандерленда" на матч с "Бирмингемом".

Игра "Бирмингем" - "Сандерленд" в рамках 33-го тура Чемпионшипа стартует в 17:00.