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Игры сборников в Европе. Соболь выйдет в старте, Русин - на замене
Начинаем с Бельгии
Фото: Генк
Игрок сборной Украины Эдуард Соболь будет играть в стартовом составе "Генка" против "РВДМ". Это будет его 5-й матч за новую команду.
????????????????????'???? ????????????????????????????! ⚡#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/nBWIplVk0v— KRC Genk (@KRCGenkofficial) February 17, 2024
Игра 26-го тура Лиги Жупиле "Генк" - "РВДМ" начнется в 17:00.
Другой украинский футболист Назарий Русин не попал в основу "Сандерленда" на матч с "Бирмингемом".
Our starting XI to take on Birmingham City! ????#SAFC | #BIRSUN pic.twitter.com/MUz7qsxPWJ— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 17, 2024
Игра "Бирмингем" - "Сандерленд" в рамках 33-го тура Чемпионшипа стартует в 17:00.
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