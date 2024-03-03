Соболь не попал в старт Генка на матч с Брюгге

Защитник "Генка" Эдуард Соболь не попал в стартовую 11-ку Ваутера Вранкена на матч против одного из лидеров чемпионата Бельгии "Брюгге". Второй раз подряд украинец начнет поединок на скамейке запасных.

Отметим, пока что Соболь участвовал в каждой игре "Генка" после перехода.

Матч 28-го тура Лиги Жупиле "Генк" - "Брюгге" начнется в 14:30.