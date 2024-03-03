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Соболь не попал в старт Генка на матч с Брюгге
Важная игра
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
Защитник "Генка" Эдуард Соболь не попал в стартовую 11-ку Ваутера Вранкена на матч против одного из лидеров чемпионата Бельгии "Брюгге". Второй раз подряд украинец начнет поединок на скамейке запасных.
Отметим, пока что Соболь участвовал в каждой игре "Генка" после перехода.
???????????? ???????????????? ???????? ????⚪#krcgenk #mijnploeg #gnkclu pic.twitter.com/XjpWuDh0N0— KRC Genk (@KRCGenkofficial) March 3, 2024
Матч 28-го тура Лиги Жупиле "Генк" - "Брюгге" начнется в 14:30.
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Источник:Генк
Опубликовал: Виктор Иванчук
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