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Соболь принял участие в победе Генка над Антверпеном. Известна оценка украинца
Хотя и времени было мало
Фото: Генк
Защитник Эдуард Соболь был задействован в матче "Генка" против "Антверпена" в рамках 2-го рануда чемпионской группы Лиги Жупиле. Украинец вышел на поле на 86-й минуте, чтобы удержать счет 0:1 в пользу его команды. Замысел удалось осуществить - арбитр фиксирует минимальную победу.
За 10 минут игрового времени Соболь 5 раз коснулся мяча, за которые отдал 2 точных паса из 3-х, выполнил перехват и однажды потерял владение сферой. Статистический портал Sofascore поставил Эдуарду оценку 6,9.
В этом сезоне Соболь отыграл за "Генк" 9 матчей. Команда занимает 3-е место в чемпионате Бельгии.
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