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Тухель рассказал, сможет ли Неймар сыграть с Боруссией в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Бразилец крайне травматичен

Тухель рассказал, сможет ли Неймар сыграть с Боруссией в ЛЧ
Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель после победы над "Дижоном" в четвертьфинале Кубка Франции (6:1) оценил шансы лидера команды Неймара сыграть с "Боруссией" в 1/8 финала Лиги чемпионов в первом матче (18 февраля). Цитирует Тухеля Goal.

"Я уверен на 100%, что он сыграет с "Боруссией". Мы обсудим и примем решение в пятницу, самое позднее время для этого. Мы не можем рисковать его здоровьем и не будем это делать в поединке с "Амьеном".

В текущем сезоне 28-летний бразильский форвард принял участие в 14 матчах Лиги 1, в которых стал автором 13 забитых мячей и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Неймар Томас Тухель Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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