Леонардо – о конфликте Мбаппе и Тухеля: Килиан виноват, но он – преданный и фантастический игрок

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо после победы над "Лионом" (4:2) в матче 24-го тура чемпионата Франции прокомментировал конфликт нападающего Килиана Мбаппе с главным тренером Томасом Тухелем. Цитирует специалиста Canal+.

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"Я слышал кое-что о Мбаппе и его личности. Мне от этого не по себе. Если футболист покидал поле и разговаривал с тренером, хорошо… Да, он виноват, но я не могу сказать, что он испорченный ребенок. Он восхитительный, преданный и фантастический футболист".