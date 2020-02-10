  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Леонардо – о конфликте Мбаппе и Тухеля: Килиан виноват, но он – преданный и фантастический игрок
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леонардо – о конфликте Мбаппе и Тухеля: Килиан виноват, но он – преданный и фантастический игрок

Франция
(1 голосов)

Бразилец любит защищать своих футболистов

Леонардо – о конфликте Мбаппе и Тухеля: Килиан виноват, но он – преданный и фантастический игрок
Новина українською

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо после победы над "Лионом" (4:2) в матче 24-го тура чемпионата Франции прокомментировал конфликт нападающего Килиана Мбаппе с главным тренером Томасом Тухелем. Цитирует специалиста Canal+.

Читайте такжеМбаппе не извинился за свое поведение в матче с Монпелье

"Я слышал кое-что о Мбаппе и его личности. Мне от этого не по себе. Если футболист покидал поле и разговаривал с тренером, хорошо… Да, он виноват, но я не могу сказать, что он испорченный ребенок. Он восхитительный, преданный и фантастический футболист".

"Назовите пятерку лучших футболистов мира. Месси, Роналду, Мбаппе, Неймар и Салах? Принимается, давайте посмотрим – двое из них играют в нашей команде. Я самый счастливый спортивный директор. Все говорят о том, что "ПСЖ" не готов к ЛЧ, а Лига 1 – не показатель. Совершенно не волнуюсь – у нас невероятный состав, мы первые в таблице с 12 очками отрыва".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонардо Томас Тухель Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...