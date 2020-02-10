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Леонардо – о конфликте Мбаппе и Тухеля: Килиан виноват, но он – преданный и фантастический игрок
Бразилец любит защищать своих футболистов
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо после победы над "Лионом" (4:2) в матче 24-го тура чемпионата Франции прокомментировал конфликт нападающего Килиана Мбаппе с главным тренером Томасом Тухелем. Цитирует специалиста Canal+.
"Я слышал кое-что о Мбаппе и его личности. Мне от этого не по себе. Если футболист покидал поле и разговаривал с тренером, хорошо… Да, он виноват, но я не могу сказать, что он испорченный ребенок. Он восхитительный, преданный и фантастический футболист".
"Назовите пятерку лучших футболистов мира. Месси, Роналду, Мбаппе, Неймар и Салах? Принимается, давайте посмотрим – двое из них играют в нашей команде. Я самый счастливый спортивный директор. Все говорят о том, что "ПСЖ" не готов к ЛЧ, а Лига 1 – не показатель. Совершенно не волнуюсь – у нас невероятный состав, мы первые в таблице с 12 очками отрыва".