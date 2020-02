Не хватило 0,3 секунды: в матче с ПСЖ Холанд пробежал 60 метров почти с рекордной скоростью

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд был близок к мировому рекорду в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (2:1), как сообщает Niewsblad и другие издания.

После подачи углового удара у ворот "шмелей", норвежский форвард, убегая в контратаку, совершил спринт на более чем 60 метров, потратив на это всего 6,64 секунды. До мирового рекорда (6,34 секунды), футболисту не хватило 0,3 секунды.

Haaland’s so big that you don’t realize how fast he’s running until he starts passing everyone with ease in this end to end run. ???? pic.twitter.com/zMaNphr06r