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Тоттенхэм - РБ Лейпциг 0:1. Видео гола и обзор матча
Отличная игра подопечных Нагельсманна
В Лондоне, английский "Тоттенхэм" принимал "РБ Лейпциг".
Первый тайм прошел при полном доминировании немецкой команды, которое так и не привело к забитому голу. Все изменилось во второй половине, когда Бен Дэвис совершил фол в своей площадке. Очень хладнокровным ударом Тимо Вернер открыл счет. Более голов в Англии забито не было.
Обзор матча
Гол Вернера
Тоттенхэм - РБ Лейпциг 0:1
Гол: Вернер (58, п)
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