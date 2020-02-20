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Тоттенхэм - РБ Лейпциг 0:1. Видео гола и обзор матча

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Отличная игра подопечных Нагельсманна

Тоттенхэм - РБ Лейпциг 0:1. Видео гола и обзор матча
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В Лондоне, английский "Тоттенхэм" принимал "РБ Лейпциг".

Первый тайм прошел при полном доминировании немецкой команды, которое так и не привело к забитому голу. Все изменилось во второй половине, когда Бен Дэвис совершил фол в своей площадке. Очень хладнокровным ударом Тимо Вернер открыл счет. Более голов в Англии забито не было.

Обзор матча

Гол Вернера

Тоттенхэм - РБ Лейпциг 0:1

Гол: Вернер (58, п)

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Тимо Вернер РБ Лейпциг
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