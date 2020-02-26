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Нойер вышел на четвертое место по количеству матчей в Лиге чемпионов среди вратарей

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Голкипер провел 107 матчей

Нойер вышел на четвертое место по количеству матчей в Лиге чемпионов среди вратарей
Новина українською

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси" (0:3).

По информации Opta в "Твиттере", эта встреча стала для 33-летнего немца 107-й в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он опередил бывшего стража ворот "Барселоны" Виктора Вальдеса и теперь занимает четвёртое место среди голкиперов.

Больше матчей в Лиге чемпионов провели только Икер Касильяс (177 матчей, выступал за "Реал" и "Порту"), Джанлуиджи Буффон (123, "Ювентус") и Петр Чех (111, выступал за "Челси" и "Арсенал").

Нойер перешёл в "Баварию" в 2011 году, а до этого защищал цвета "Шальке-04". В 2013 году стал победителем Лиги чемпионов в составе мюнхенцев.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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