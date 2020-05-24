Конец доминирования Милана. 25 лет назад Аякс выиграл ЛЧ благодаря голу 18-летнего Клюйверта

В конце 80-х в начале 90-х "Милан" был самым мощным клубом в Европе. Сначала его доминирование обеспечивало голландское трио Райкард - Ван Бастен - Гуллит, затем идеальная организация игры, которой достиг Фабио Капелло. Как следствие, с 1989-го по 1995-й "Милан" пять раз играл в финалах Кубка / Лиги Чемпионов, трижды в них побеждал. Последний финал той великой команды состоялся ровно 25 лет назад - 24 мая 1995-го. Соперником россонери стал молодой и чрезвычайно талантливый "Аякс" Луи Ван Гала.

Интересно, что в том розыгрыше Лиги Чемпионов соперники встречались и на групповом этапе. И в Амстердаме, и в Милане победил "Аякс" (в обоих случаях 2:0). Поэтому амстердамцы вышли из группы с первого места, "Милан" финишировал вторым, опередив "Аустрию Зальцбург" и греческий АЕК. В четвертьфинале "Аякс" прошелся по "Хайдуку", а затем эффектно разбил "Баварию" (0:0 в Мюнхене, 5:2 в Амстердаме). "Милан" взамен не имел проблем с "Бенфикой" и ПСЖ.

Несмотря на предыдущие победы "Аякса", фаворитом все же считался "Милан", в составе которого выступали более опытные игроки. Ну а защита - Пануччи, Костакурта, Барези, Мальдини - мечта любого тренера. Впрочем, по этому показателю команды уравновешивали Блинд и Франк Райкард, который как раз после выступлений за россонери вернулся доигрывать карьеру в родной клуб. При этом в основе амстердамцев играл 19-летний Зеедорф, 22-летние Райцигер, Давидс, Овермарс, а на замену выходили 18-летние Нванко Кану и Патрик Клюйверт.

В отличие от матчей на групповом этапе Капелло удалось выровнять игру. Местами "Милан" выглядел даже опаснее соперника - у Эдвина ван дер Сара постоянно была работа. Однако реализовать хотя бы один свой шанс россонери не смогли. Зато "Аякс" дождался момент на 85-й минуте - после паса Райкарда Клюйверт прикрыл корпусом мяч, вышел один на один и пробил мимо Себастьяно Росси. Таким образом, "Аякс" в четвертый раз стал сильнейшей командой на континенте. Ранее амстердамцы выигрывали Кубок Чемпионов с 1971-го по 1973-й.

В следующем сезоне амстердамцы вновь выйдут в финал, однако уступят другому итальянскому гранда - "Ювентусу". Зато "Милану" следующего финала пришлось ждать до 2003-го года, когда Андрей Шевченко забил решающий пенальти в ворота туринцев. Но это уже другая история.