Шахтер в группе Лиги чемпионов 2020/21: корзина, соперники, шансы на понижение или повышение

Один из самых больших актуальных украинских футбольных страхов – это падение в Таблице коэффициентов и потеря автоматического места в группе Лиги чемпионов для лучшей команды страны. Угроза такая действительно существует, но пока что чемпион Украины имеет привилегий в виде автоматического попадания в число 32-х сильнейших клубов Европы.

"Шахтер", добыв в 27-м туре УПЛ чемпионство, гарантировал себе лигочемпионовскую осень. "Горняки" имеют достаточно высокий индивидуальный рейтинг, однако он не дает возможности "сеяться" из первой корзины. Шансы попасть туда есть лишь одним путем – благодаря победе в текущей Лиге Европы. Если это "Шахтеру" удастся, то он в следующей Лиге чемпионов точно не получит в группе в соперники чемпионов Испании, Англии, Франции, Италии и Германии.

Если "Шахтер" не выиграет Лигу Европы, то будет, скорее всего, во второй корзине Лиги чемпионов. И будет там иметь один из самых низких рейтингов (77.000). Однако это не существенно. Существеннее то, что "горняки" фактически не имеют шансов опуститься в третью корзину. По состоянию на сейчас они – предпоследние с конца во второй корзине, однако ни одна из команд, которая будет проходить квалификацию, не имеет более высокого рейтинга, чем у "Шахтера".

Итак, если бы жеребьевка происходила сейчас, то "горняки" точно не могли бы попасть в одну группу с "Реалом", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Севильей", "Боруссией (Дортмунд), "Челси" и "Порту" . Зато из третьей корзины могли бы достаться такие неприятные соперники как "Лейпциг", "Лацио", "Аякс", с четвертой – Аталанта", "Интер", "Лестер" и "Боруссия" (Менхенгладбах).

Если в группе Лиги чемпионов окажется киевское "Динамо", то оно займет место в третьей корзине. Впрочем, пока не закончены все европейские чемпионаты и пока нет победителей ЛЧ и ЛЕ, говорить о четкой и стабильной картине посева следующей Лиги чемпионов нельзя. Сейчас участие в групповом этапе следующей Лиги чемпионов, кроме "Шахтера", себе обеспечили лишь "Ливерпуль" (Англия), "Бавария", "Боруссия" Д (обе – Германия), ПСЖ, "Марсель" (обе – Франция) и "Брюгге "(Бельгия).

Также надо отметить, что в связи с коронавирусной паузой, изменился календарь следующей Лиги чемпионов. Групповой турнир стартует 20-го октября, а жеребьевка групп состоится первого октября в Афинах.