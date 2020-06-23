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Шахтер в группе Лиги чемпионов 2020/21: корзина, соперники, шансы на понижение или повышение

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Предварительные расклады

Шахтер в группе Лиги чемпионов 2020/21: корзина, соперники, шансы на понижение или повышение
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из самых больших актуальных украинских футбольных страхов – это падение в Таблице коэффициентов и потеря автоматического места в группе Лиги чемпионов для лучшей команды страны. Угроза такая действительно существует, но пока что чемпион Украины имеет привилегий в виде автоматического попадания в число 32-х сильнейших клубов Европы.

"Шахтер", добыв в 27-м туре УПЛ чемпионство, гарантировал себе лигочемпионовскую осень. "Горняки" имеют достаточно высокий индивидуальный рейтинг, однако он не дает возможности "сеяться" из первой корзины. Шансы попасть туда есть лишь одним путем – благодаря победе в текущей Лиге Европы. Если это "Шахтеру" удастся, то он в следующей Лиге чемпионов точно не получит в группе в соперники чемпионов Испании, Англии, Франции, Италии и Германии.

Шахтер в группе Лиги чемпионов 2020/21: корзина, соперники, шансы на понижение или повышение - изображение 1

Если "Шахтер" не выиграет Лигу Европы, то будет, скорее всего, во второй корзине Лиги чемпионов. И будет там иметь один из самых низких рейтингов (77.000). Однако это не существенно. Существеннее то, что "горняки" фактически не имеют шансов опуститься в третью корзину. По состоянию на сейчас они – предпоследние с конца во второй корзине, однако ни одна из команд, которая будет проходить квалификацию, не имеет более высокого рейтинга, чем у "Шахтера".

Итак, если бы жеребьевка происходила сейчас, то "горняки" точно не могли бы попасть в одну группу с "Реалом", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Севильей", "Боруссией (Дортмунд), "Челси" и "Порту" . Зато из третьей корзины могли бы достаться такие неприятные соперники как "Лейпциг", "Лацио", "Аякс", с четвертой – Аталанта", "Интер", "Лестер" и "Боруссия" (Менхенгладбах).

Шахтер в группе Лиги чемпионов 2020/21: корзина, соперники, шансы на понижение или повышение - изображение 2

Если в группе Лиги чемпионов окажется киевское "Динамо", то оно займет место в третьей корзине. Впрочем, пока не закончены все европейские чемпионаты и пока нет победителей ЛЧ и ЛЕ, говорить о четкой и стабильной картине посева следующей Лиги чемпионов нельзя. Сейчас участие в групповом этапе следующей Лиги чемпионов, кроме "Шахтера", себе обеспечили лишь "Ливерпуль" (Англия), "Бавария", "Боруссия" Д (обе – Германия), ПСЖ, "Марсель" (обе – Франция) и "Брюгге "(Бельгия).

Также надо отметить, что в связи с коронавирусной паузой, изменился календарь следующей Лиги чемпионов. Групповой турнир стартует 20-го октября, а жеребьевка групп состоится первого октября в Афинах.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Maldini (Киев)
23.06.2020 в 09:56
Шахте,как всегда,ничего НЕ СВЕТИТ В ЛЧ!!!Пока не поменяется тренер и футы НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ЧУ не будет.будем пасти задних и тренировать бразилов и др.!!!А СВОИ когда заиграют в вышке.для чегои кого ОНИ тренируются,гробят здоровья-для тёти БЕТИ????
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+2
-4
donkrot (Донецк)
23.06.2020 в 09:59
свои у вас в динамо играют, и что дальше? из группы ЛЕ выйти не можете.
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+5
-2
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beatles (Крижопіль)
23.06.2020 в 10:51
Украине ничего не светит в Лиге чемпионов и это продолжается достаточно давно! Дай Бог чтобы не попало Копенгагена или Мальме нашей команде-флагману, где говорят о сердце, но забывают о голове и ногах, а то снова Шахтер будет сам очки Украине добывать!
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