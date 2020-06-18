Когда состоится группой этап, квалификация и финал ЛЧ-2020/21? Все, что нужно знать

Поскольку сезон 2019/20 завершится только 23 августа, главное изменение в календаре Лиги чемпионов-2020/21 заключается в том, что теперь все состоится немного позже, как отмечает пресс-служба УЕФА. Квалификация должна была начаться 23 июня, но стартует 8 августа, а групповой этап – 20 октября.

Жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Афинах. Плей-офф турнира пройдет по первоначальному графику. Все противостояния в квалификации будут состоять из одного матча, кроме раунда плей-офф, где соперники традиционно сыграют дома и на выезде.

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Финал состоится на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле, который должен был принимать решающий матч 2020 года. Соответственно, изначальный хозяин финала сезона 2020/21, Санкт-Петербург, примет матч за трофей в 2022 году. Когда пройдут матчи?

Квалификация

08/08/2020–11/08/2020 Предварительный раунд

18/08/2020–19/08/2020 Первый отборочный раунд

25/08/2020–26/08/2020 Второй отборочный раунд

15/09/2020–16/09/2020 Третий отборочный раунд

22/09/2020–30/09/2020 Раунд плей-офф

Групповой этап

20/10/2020–21/10/2020 Тур 1

27/10/2020–28/10/2020 Тур 2

03/11/2020–04/11/2020 Тур 3

24/11/2020–25/11/2020 Тур 4

01/12/2020–02/12/2020 Тур 5

08/12/2020–09/12/2020 Тур 6

Плей-офф

16/02/2021–17/03/2021 1/8 финала

06/04/2021–14/04/2021 Четвертьфиналы

27/04/2021–05/05/2021 Полуфиналы

29/05/2021 Финал