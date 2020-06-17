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УЕФА разрешил клубам дозаявить на нынешний сезон ЛЧ и ЛЕ по 3 игрока

Швейцария
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Шахтеру в том числе

УЕФА разрешил клубам дозаявить на нынешний сезон ЛЧ и ЛЕ по 3 игрока
Новина українською

Сегодня исполнительный комитет УЕФА провел видеоконференцию и принял ряд решений, касающихся регламента, формата, календаря и места проведения различных соревнований УЕФА среди клубов и сборных.

Одним из таких решений было разрешение на дозаявку трех игроков клубами, которые выступают в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы ("Шахтеру" в том числе).

Клубам будет позволено дозаявить трех игроков в список А до конца сезона 2019/20, при условии, что эти футболисты были заявлены за клуб и могли играть за него на момент окончания последнего периода дозаявок (3 февраля 2020 года).

При этом, в списке А по-прежнему может быть не больше 25 игроков.

Клубы не смогут дозаявить футболистов, которыми усилились после окончания последнего периода заявок.

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В статье: УЕФА Шахтер (Донецк)
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