Президент Аталанты: Для нас матч с ПСЖ будет как поход в школу

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси поделился мыслями насчет результатов жеребьевки Лиги чемпионов.

"Для "Аталанты" просто оказаться среди 8 лучших команд Европы – мечта. И сторический момент для Бергамо. "ПСЖ" – очень сильная команда. Мы будем решительны и постараемся использовать свои шансы. Для нас это будет как поход в школу. Это будет незабываемый вечер", – заявил Перкасси.