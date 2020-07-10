Лига Чемпионов
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Президент Аталанты: Для нас матч с ПСЖ будет как поход в школу
Перкасси прокомментировал итоги жребия главного еврокубка
Президент "Аталанты" Антонио Перкасси поделился мыслями насчет результатов жеребьевки Лиги чемпионов.
"Для "Аталанты" просто оказаться среди 8 лучших команд Европы – мечта. И сторический момент для Бергамо. "ПСЖ" – очень сильная команда. Мы будем решительны и постараемся использовать свои шансы. Для нас это будет как поход в школу. Это будет незабываемый вечер", – заявил Перкасси.
В четвертьфинале ЛЧ клуб из Бергамо сыграет против французского "ПСЖ".
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Источник:Football Italia
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usovvictor (Kharkov)
10.07.2020 в 15:58
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