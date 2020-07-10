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Президент Аталанты: Для нас матч с ПСЖ будет как поход в школу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Перкасси прокомментировал итоги жребия главного еврокубка

Президент Аталанты: Для нас матч с ПСЖ будет как поход в школу
Новина українською

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси поделился мыслями насчет результатов жеребьевки Лиги чемпионов.

"Для "Аталанты" просто оказаться среди 8 лучших команд Европы – мечта. И сторический момент для Бергамо. "ПСЖ" – очень сильная команда. Мы будем решительны и постараемся использовать свои шансы. Для нас это будет как поход в школу. Это будет незабываемый вечер", – заявил Перкасси.

В четвертьфинале ЛЧ клуб из Бергамо сыграет против французского "ПСЖ".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Антонио Перкасси
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Источник:
Football Italia
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Комментарии (1)
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usovvictor (Kharkov)
10.07.2020 в 15:58
...вот это надо отправить "беларусу", чтобы знал, что такое участие "там" - ...школа...
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