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Мбаппе попал в заявку ПСЖ на матч с Аталантой

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Килиан имеет шансы сыграть в четвертьфинале

Мбаппе попал в заявку ПСЖ на матч с Аталантой
Новина українською

"ПСЖ" огласил список игроков, которые будут готовиться к матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аталантой".

В состав группы, которая отправится в Лиссабон, попал форвард Килиан Мбаппе, который продолжает восстановление от травмы голеностопа.

Ранее сообщалось, что восстановление Мбаппе проходит быстрее, чем ожидалось, а его шансы сыграть с "Аталантой" оценивались в более чем 50%.

Матч "Аталанта" – "ПСЖ" состоится 12 августа.

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В статье: Аталанта (Бергамо) ПСЖ Килиан Мбаппе
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