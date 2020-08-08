Мбаппе попал в заявку ПСЖ на матч с Аталантой

"ПСЖ" огласил список игроков, которые будут готовиться к матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аталантой".

В состав группы, которая отправится в Лиссабон, попал форвард Килиан Мбаппе, который продолжает восстановление от травмы голеностопа.

Ранее сообщалось, что восстановление Мбаппе проходит быстрее, чем ожидалось, а его шансы сыграть с "Аталантой" оценивались в более чем 50%.

Матч "Аталанта" – "ПСЖ" состоится 12 августа.