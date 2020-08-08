Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе попал в заявку ПСЖ на матч с Аталантой
Килиан имеет шансы сыграть в четвертьфинале
"ПСЖ" огласил список игроков, которые будут готовиться к матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аталантой".
В состав группы, которая отправится в Лиссабон, попал форвард Килиан Мбаппе, который продолжает восстановление от травмы голеностопа.
Ранее сообщалось, что восстановление Мбаппе проходит быстрее, чем ожидалось, а его шансы сыграть с "Аталантой" оценивались в более чем 50%.
Матч "Аталанта" – "ПСЖ" состоится 12 августа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...