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Лэмпард о матче с Баварией: Перед Челси стоит невероятно сложная задача
Наставник лондонцев поделился мыслями перед матчем с мюнхенцами
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
"Без сомнений перед нами стоит невероятно сложная задача. У нас есть возможность добиться чего-то особенного.
Именно с такими мыслями мы и должны подходить к матчу. Играть с уверенностью в себе и отдать все силы", - рассказал Лэмпард.
Матч пройдет сегодня, начало - 22:00. Напомним, в первой встрече "аристократы" проиграли дома со счетом 0:3.
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Источник:fcbayern.com
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