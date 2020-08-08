Лэмпард о матче с Баварией: Перед Челси стоит невероятно сложная задача

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

"Без сомнений перед нами стоит невероятно сложная задача. У нас есть возможность добиться чего-то особенного.

Именно с такими мыслями мы и должны подходить к матчу. Играть с уверенностью в себе и отдать все силы", - рассказал Лэмпард.