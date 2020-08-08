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Лэмпард о матче с Баварией: Перед Челси стоит невероятно сложная задача

Лига Чемпионов
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Наставник лондонцев поделился мыслями перед матчем с мюнхенцами

Лэмпард о матче с Баварией: Перед Челси стоит невероятно сложная задача
Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

"Без сомнений перед нами стоит невероятно сложная задача. У нас есть возможность добиться чего-то особенного.

Именно с такими мыслями мы и должны подходить к матчу. Играть с уверенностью в себе и отдать все силы", - рассказал Лэмпард.

Матч пройдет сегодня, начало - 22:00. Напомним, в первой встрече "аристократы" проиграли дома со счетом 0:3.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
fcbayern.com
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