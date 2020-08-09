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Барселона - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Смотреть видео обзор матча Барселона - Наполи, Лига Чемпионов, 8 августа 2020

Барселона - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором Барселона принимала Наполи. Фактически судьба встречи была решена еще в первом тайме. Ленгле открыл счет, Месси удвоил преимущество, организовав очередной шедевр, а Суарес реализовал пенальти, который заработал Лео. Неаполитанцы смогли ответить лишь голом Инсинье - тоже с 11-метрового. Таким образом, по сумме двух матчей Барселона победила 4:2. В следующем раунде каталонцы сыграют с Баварией.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Барселона - Наполи 3:1

Голы: Ленгле 10, Месси 23 Суарес 45 + 1 - Инсинье 45 + 3

Первый матч 1:1

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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Барселона Наполи (Неаполь) Клеман Ленгле
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