Барселона - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором Барселона принимала Наполи. Фактически судьба встречи была решена еще в первом тайме. Ленгле открыл счет, Месси удвоил преимущество, организовав очередной шедевр, а Суарес реализовал пенальти, который заработал Лео. Неаполитанцы смогли ответить лишь голом Инсинье - тоже с 11-метрового. Таким образом, по сумме двух матчей Барселона победила 4:2. В следующем раунде каталонцы сыграют с Баварией.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Барселона - Наполи 3:1

Голы: Ленгле 10, Месси 23 Суарес 45 + 1 - Инсинье 45 + 3

Первый матч 1:1