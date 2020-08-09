Варварство ВАРа, или До свиданья, Италия! Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Главными итогами долгожданной доигровки оставшейся половины 1/8 финала назову вылет "монстров" Лиги чемпионов - "Реала" и "Ювентуса". А также то, что борьбу за трофей прекратили оба представителя Италии в этой восьмерке. Отметим, что в четвертьфинал прошли все те команды, которые получили преимущество после первых матчей.

Ювентус – Лион 2:1 (0:1)

Манчестер Сити – Реал 2:1 (2:1)

Барселона – Наполи 3:1 (1:1)

Бавария – Челси 4:1 (3:0)

Бросается в глаза возросшая результативность и то, что в "ответках" забивали все без исключения.

Зрелищность. Ярче и веселее всего смотрелась игра в Манчестере, практически от свистка до свистка. Достаточно содержательными были поединки в Мюнхене (где голами закончилось большинство опасных моментов) и Турине. В Барселоне до перерыва жизнь била ключом, а вот второй тайм лучше было не смотреть.

Интрига. "Бавария" порешала вопросы еще в Лондоне, а гол Левандовски уже на 9-й минуте означал, что продолжение для "Челси" таки-следует, и он получит свое сполна и здесь. В Барселоне судьба матча была фактически предопределена минутой позже, с голом Ленгле. Сомневающихся успокоил Месси, удвоив счет в середине первого тайма.

Надежды "Реала" жили на целый тайм дольше: их похоронил победный гол Жезуса на 68-й минуте. И, наконец, "Ювентус" мог добиться желаемого на 76-й минуте, когда Роналду пробил над перекладиной после подачи углового.

Логика. По-своему закономерно было все. "Ювентус" "наиграл" аккурат на минимальную победу над "Лионом" (при реальных шансах 5:2 и условном критерии "три момента – гол"). "Ман Сити", возможно, мог рассчитывать и на большее с "Реалом".

"Бавария" скорее наоборот – могла бы выиграть и скромнее, но она "убила" "Челси" реализацией. А "Барселона" и вовсе забила три из трех возможных, тогда как "Наполи" - один из двух. Но уж выиграли везде те, кто и должен был – по игре.

Судейство. Как спел бы Высоцкий, ВАР расписался в полном неумении. Это было очень похоже на фиаско. Слово действующему арбитру:

"Ювентус" - "Лион". 12-я минута – пенальти в ворота хозяев поля и 0:1. Можно сказать, что защитник выбил мяч, но нога явно пошла дальше и сбила игрока? Другого объяснения не вижу. Весьма натянуто, как по мне – вставлю пять копеек.

43-я минута – ответный пенальти и 1:1. По-судейски: отмазка за первый. После попадания мяча в "естественную" руку – легкое движение локтем в сторону.

"Барселона" - "Наполи". 10-я минута – гол Ленгле и 1:0. Чистый толчок двумя руками.

33-я минута – отмененный гол Месси из-за, якобы, игры рукой. И вновь отмазка за первый гол.

45-я минута – попытка подвергнуть сомнению очевидный пенальти на Месси (3:1). Зачем бежать смотреть? Кто-то у телевизора забыл очки? Все явно и открыто. Здесь откровенно позабавил комментатор матча, утверждавший, что главное в эпизоде – успел ли Месси коснуться мяча!!! А если нет? Удар по ноге не катит???

Ну, к воинствующему дилетантизму людей у микрофона мы привыкли, но что творилось в этих играх с ВАРом? Вот вам и долгожданный мессия, ребята! Все по-прежнему решает человеческий фактор. И хорошо еще, что эта серия ляпсусов не сказалась на результатах. Отмазки проканали?

Везение. Фортуна полюбила "Ман Сити". А точнее ополчилась на несчастного Варана, который по факту подарил команде Гвардиолы оба гола. И оба раза его брал на гоп-стоп Жезус. Хотя нет, скорее благодарно пользовался его любезностью. На выходе можно смело утверждать, что "Реал" в этот вечер пал жертвою нефарта. Точнее, чужого фарта.

Можно и нужно еще вспомнить удар Мертенса в штангу ворот "Барсы" - на 2-й-то минуте. И кто его знает, как причудливо тасовалась бы после этого колода?

Личности. Без вариантов, номер один – Левандовски, с его 2+2, участник всех голов "Баварии". Вторым назвал бы Роналду – не только автора обоих забитых мячей "Ювентуса", но и участника почти всех его голевых моментов. Очень ярко запомнился Стерлинг из "Сити", особенно в дебюте обоих таймов.

В пятерку обязательно войдут Месси (который был бы вторым, не умыкни у него чистый гол ВАРвары) и Жезус (пускай даже молитвами Варана). А вот вратаря, который блеснул бы игрой в этом результативном туре, не узрел ни одного.

Лично мне, как любителю футбола, больше всего понравился "Ман Сити", который вволю повалтузил "Реал". А меньше всего – "Лион", которого после подвернувшегося на шару пенальти, по большому счету, я вообще не увидел. Любопытно, что теперь им играть как раз друг с другом.

Ну а в паре "Бавария" - "Барселона" пока больше симпатий вызывают мюнхенцы. Их пляска на костях "Челси" впечатлила куда больше, чем отбывание "Барсой" номера с "Наполи" после перерыва. Как-то так…